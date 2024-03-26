***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBabaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Lisanslı Depoculuk 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262639BIST