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***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2024 16:44
***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Lisanslı Depoculuk 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262639


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 6,71 242.774.170 % 10,00  
AKENR 11,66 28.094.712 % 10,00  
DOBUR 194,00 55.361.593 % 9,98  
INVEO 44,98 88.043.025 % 9,98  
PKART 90,90 79.288.586 % 9,98  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Dolar 32,1907 32,1988 % 0,29  
Euro 34,9469 34,9595 % 0,22  
Sterlin 40,9132 41,1183 % -0,22  
Frank 35,8890 36,0689 % -0,52  
Riyal 8,6426 8,6859 % -0,11  
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17:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,54 24,57 % 0,66  
Platin 904,18 905,81 % 0,66  
Paladyum 998,41 1.000,87 % 0,66  
Brent Pet. 85,90 85,90 % 0,66  
Altın Ons 2.182,24 2.182,57 % 0,66  
Seans Raporu 17:26
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