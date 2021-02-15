***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
15.02.2021 12:17
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 11.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 11.02.2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909586
BIST
12:361.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,63
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.557
En Düşük
1.547
12:366,9681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0676
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9663
12:368,4662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0598
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4624
12:36407,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,20
|Açılış
|: 407,88
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:34
|VAKFN
|12,32
|11.610.092
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|818.835
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|133.042.184
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,00
|1.394.132.891
|% -0,14
|
|SASA
|37,20
|1.202.993.482
|% 8,08
|
|THYAO
|12,37
|794.235.802
|% 3,08
|
|TCELL
|17,02
|419.869.580
|% 2,10
|
|SISE
|7,76
|345.422.953
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,76
|261.145.415
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,45
|128.197.466
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,28
|174.279.298
|% 1,79
|
|PETKM
|5,02
|344.715.953
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,92
|196.362.047
|% 1,39
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9692
|6,9725
|% -0,90
|
|Euro
|8,4645
|8,4693
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,6620
|9,7104
|% -0,56
|
|Frank
|7,8002
|7,8471
|% -0,72
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% -0,85
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,45
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-21,00
|
|Tam
|2.706
|2.774
|-20,98
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,08
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,22
|63,22
|0,79
|
Seans Raporu
12:34
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12:47XU100
Endeks seansı %1, 21 değişimle 1557 puandan
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, MGROS
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 01 artarak (% 1.11 ) 1, 363
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, MZHLD, SEKUR, SNKRN, IZMDC, GEDIK, ERBOS, INVEO, BALAT, EPLAS