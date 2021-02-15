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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

15.02.2021 12:17



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 15.000.000.000.-TL (On Beş Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 11.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 11.02.2021 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909586


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