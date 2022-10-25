***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
25.10.2022 17:38
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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22.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, sürdürülebilir/ yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 24.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 20.10.2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074105
BIST
17:453.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,14
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:4518,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:4518,5298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1981
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:45989,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,61
|Açılış
|: 989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SILVR
|28,60
|41.328.346
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.769.469.958
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|9.006.400
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.773.373
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.008.731
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.902.294
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|70.344.515
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|118.069.661
|% -9,94
|
|THYAO
|100,60
|5.861.697.049
|% 1,11
|
|SISE
|33,94
|4.156.126.060
|% 4,56
|
|AKBNK
|15,53
|3.298.044.820
|% 0,45
|
|SASA
|104,50
|3.035.500.220
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,89
|2.787.178.237
|% 2,38
|
|SKBNK
|2,17
|1.221.362.345
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.769.469.958
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,54
|2.372.913.079
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,52
|2.728.346.643
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,89
|2.787.178.237
|% 2,38
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5898
|18,6012
|% 0,10
|
|Euro
|18,5157
|18,5298
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,2716
|21,3782
|% 1,70
|
|Frank
|18,5931
|18,7051
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,06
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,66
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,81
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB