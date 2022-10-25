***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [EKT]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, sürdürülebilir/ yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 24.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 20.10.2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074105BIST