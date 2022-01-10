***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.01.2022 15:47
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991822
BIST
16:112.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,70
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|: 2.050
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2.072
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804,15
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:09
|INTEM
|118,80
|31.611.535
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.045.062
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|6.384.563
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|111.096.997
|% 9,94
|
|ELITE
|18,05
|240.697.119
|% -9,02
|
|LIDFA
|4,36
|56.653.396
|% -8,40
|
|SANEL
|6,47
|6.836.662
|% -4,85
|
|RALYH
|11,62
|25.724.565
|% -4,28
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,80
|3.231.782.243
|% 7,46
|
|GARAN
|11,86
|2.075.219.998
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,81
|1.616.310.533
|% 1,81
|
|EREGL
|31,02
|1.543.797.859
|% 1,31
|
|SISE
|15,14
|1.431.174.240
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,77
|1.161.034.021
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|653.302.449
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.075.219.998
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,81
|1.616.310.533
|% 1,81
|
|THYAO
|26,80
|3.231.782.243
|% 7,46
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9152
|13,9364
|% 0,94
|
|Euro
|15,7659
|15,7960
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,7791
|18,8733
|% 0,35
|
|Frank
|14,9751
|15,0653
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6866
|3,7051
|% 0,54
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,26
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,79
|
|Cumhuriyet
|5.313
|5.393
|-8,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,18
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,38
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,55
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