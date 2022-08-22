***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.08.2022 17:07
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 2.000.000.000.-TL (İki Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde yer alan yönetim sözleşmesine dayalı yapıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2022 tariihnde uygulamay koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürüdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'ne" (Rehber) uygun olarak sürdürülebilir, yeşil ve/veya sosyal kira sertifikasıihraçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057569
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
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3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 18,2300
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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En Düşük
18,0434
18:0517,9905
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|Değişim
|: -0,91%
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|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2850
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18,2246
En Düşük
17,9632
18:051.008,90
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|Değişim
|: -0,72%
|| -7,36
|Açılış
|: 1.008,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|ADESE
|0,93
|184.025.163
|% 6,90
|
|ALBRK
|2,09
|411.036.981
|% 3,47
|
|VAKBN
|4,88
|688.820.520
|% 4,72
|
|ODAS
|4,59
|519.256.691
|% 5,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0803
|18,0837
|% -0,01
|
|Euro
|17,9746
|17,9905
|% -0,91
|
|Sterlin
|21,2077
|21,3140
|% -0,57
|
|Frank
|18,6555
|18,7679
|% -0,65
|
|Riyal
|4,7996
|4,8237
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-10,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.811
|6.878
|-59,00
|
|Yarım
|3.319
|3.363
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,00
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|-3,52
|
Seans Raporu
18:05
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Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
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