Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.12.2022 19:58
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089971


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.504
Değişim :  0,90% |  49,30
Açılış :  5.517  
Önceki Kapanış :  5.455  
En Yüksek
5.549 En Düşük
5.480
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 13,31 10.487.189 % 10,00  
YESIL 5,39 57.587.068 % 10,00  
NATEN 201,30 86.493.575 % 10,00  
BRKVY 30,36 4.500.870 % 10,00  
CMBTN 574,30 54.915.420 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6690 18,6706 % 0,04  
Euro 19,8518 19,8919 % 0,12  
Sterlin 22,4476 22,5602 % 0,06  
Frank 19,9491 20,0693 % 0,04  
Riyal 4,9473 4,9721 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.799 -0,01  
Altın Gr. 1.078 1.079 0,10  
Cumhuriyet 7.285 7.395 5,00  
Tam 7.321 7.372 54,00  
Yarım 3.545 3.610 32,00  
Çeyrek 1.778 1.804 16,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,00  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 0,01  
B. Petrol 84,54 84,54 3,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru