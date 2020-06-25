***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 29.06.2021Vade (Gün Sayısı) 369Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS62117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.2020 23.09.2020 24.09.20202 24.12.2020 23.12.2020 24.12.20203 25.03.2021 24.03.2021 25.03.20214 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDeğişken getirili ve 4 dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) dönem bitiş tarihinden 2 iş günü önce gün sonunda açıklanan ve kira ödeme tarihinden bir önceki iş günü için geçerli olan 1 aylık referans katılma havuzu, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınacaktır. Kira sertifikası ihracında referans alınacak, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, 1 aylık katılma havuzunun yıllık basit brüt getirisi Emlak Katılım'ın internet sitesinde günlük olarak yayınlanacak olup, kira ödeme tarihlerinde yatırımcılara ödenecek getiri oranı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852751BIST