***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 300.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.11.2020Vade (Gün Sayısı) 145Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %3,17808Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSK2012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854102BIST