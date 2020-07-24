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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.07.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 31.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 160
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKSA2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861669


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7322 8,7760 % 0,49  
Frank 7,3952 7,4398 % 0,44  
Riyal 1,8206 1,8298 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 13,73  
Altın Gr. 419 419 3,74  
Cumhuriyet 2.727 2.750 26,50  
Tam 2.810 2.828 33,40  
Yarım 1.364 1.380 13,30  
Çeyrek 684 691 6,60  
Gümüş.Ons 22,61 22,65 0,03  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 0,05  
B. Petrol 43,27 43,27 -0,06  
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