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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

07.08.2020 09:25
GÜNCEL HABERLER



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,06849
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.500.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866288


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 41,68 1.139.198 % 9,97  
EKIZ 10,29 958.925 % 9,94  
FADE 2,90 117.496 % 9,85  
GLRYH 17,89 14.522.560 % 7,90  
RTALB 50,80 69.492.191 % 7,67  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5691 9,6171 % 1,07  
Frank 7,9943 8,0424 % 1,06  
Riyal 1,9453 1,9550 % 1,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.063 2.063 -0,41  
Altın Gr. 484 484 4,97  
Cumhuriyet 3.207 3.372 28,40  
Tam 3.304 3.490 29,30  
Yarım 1.604 1.691 14,20  
Çeyrek 804 851 7,10  
Gümüş.Ons 28,35 28,40 -0,55  
Gümüş Gr. 6,64 6,65 -0,08  
B. Petrol 45,03 45,03 -0,06  
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