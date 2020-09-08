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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.09.2020 12:34
GÜNCEL HABERLER



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3.68219
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSA2030
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873904


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 36,30 3.718.694 % 10,00  
DAGHL 7,04 10.383.259 % 10,00  
ARTI 3,41 1.020.296 % 10,00  
VKFYO 9,25 12.931.874 % 9,99  
LINK 33,68 39.261.936 % 9,99  
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15:50 Alış Satış %  
Dolar 7,4799 7,4835 % 0,39  
Euro 8,8263 8,8339 % 0,26  
Sterlin 9,7343 9,7831 % -0,48  
Frank 8,1287 8,1777 % 0,34  
Riyal 1,9894 1,9993 % 0,44  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -15,76  
Altın Gr. 461 461 -1,08  
Cumhuriyet 3.071 3.118 0,00  
Tam 3.053 3.130 -6,28  
Yarım 1.475 1.514 -3,04  
Çeyrek 740 757 -1,52  
Gümüş.Ons 26,48 26,51 -0,36  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,05  
B. Petrol 40,50 40,50 -1,52  
Seans Raporu 15:50
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