***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
17.09.2020 17:06
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875465
BIST
17:091.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.109
En Düşük
1.100
17:097,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:098,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
17:09472,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 472,52
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PEGYO
|1,65
|77.747.405
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.349.277
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|37.577.176
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.437.104
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|727.568.668
|% -0,95
|
|AVOD
|4,44
|544.462.957
|% 9,90
|
|PETKM
|4,33
|447.589.548
|% -0,46
|
|GARAN
|6,69
|362.039.102
|% -0,30
|
|JANTS
|216,00
|357.896.989
|% 4,65
|
|KRDMD
|3,14
|727.568.668
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,57
|288.602.594
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,07
|165.692.275
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,25
|286.040.031
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,78
|224.230.524
|% -0,56
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5543
|7,5584
|% 0,72
|
|Euro
|8,9296
|8,9351
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,7268
|9,7756
|% 0,21
|
|Frank
|8,2772
|8,3271
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0093
|2,0194
|% 0,69
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-18,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-10,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,24
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,54
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,10
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|0,24
|
Seans Raporu
17:06
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17:16EGGUB
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Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 9, 270.00 milyon TL de
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17:14PETUN
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