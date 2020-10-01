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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.10.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu TRDEVKSK2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.605.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877783


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 114.808.376 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.658.156 % 9,99  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
YAPRK 64,50 12.121.852 % 9,97  
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17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,7421 7,7509 % 0,38  
Euro 9,0832 9,1058 % 0,55  
Sterlin 9,9389 9,9887 % 0,13  
Frank 8,3925 8,4431 % 0,74  
Riyal 2,0591 2,0694 % 0,57  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 20,54  
Altın Gr. 474 474 7,47  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,83 23,87 0,60  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 0,16  
B. Petrol 40,49 40,49 -1,81  
Seans Raporu 17:57
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