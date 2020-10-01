***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
01.10.2020 17:06
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu TRDEVKSK2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.605.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877783
BIST
17:571.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:577,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:579,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:57474,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,11
|Açılış
|: 474,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MERKO
|13,20
|114.808.376
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.658.156
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.121.852
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.493.832
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.609.982
|% -9,99
|
|SISE
|6,96
|2.258.073.532
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.847.049.888
|% 0,28
|
|ASELS
|18,59
|1.704.805.806
|% -3,78
|
|TURSG
|5,98
|1.448.977.128
|% 5,28
|
|THYAO
|10,57
|1.147.028.013
|% 0,67
|
|SISE
|6,96
|2.258.073.532
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.847.049.888
|% 0,28
|
|TURSG
|5,98
|1.448.977.128
|% 5,28
|
|KRDMD
|3,40
|749.075.060
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,72
|317.156.129
|% -0,58
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7421
|7,7509
|% 0,38
|
|Euro
|9,0832
|9,1058
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9389
|9,9887
|% 0,13
|
|Frank
|8,3925
|8,4431
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|20,54
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-1,81
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051