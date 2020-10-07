***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
07.10.2020 12:50
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSA2055
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879034
BIST
13:171.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:177,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:179,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1017
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:17476,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,84
|Açılış
|: 476,66
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:17
|VKING
|6,71
|3.894.560
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.979
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.892.422
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.718.976
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.016.185.879
|% -0,98
|
|ODAS
|3,42
|1.003.856.207
|% 4,59
|
|ASELS
|18,59
|493.000.970
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|366.553.476
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|344.081.951
|% 2,26
|
|ODAS
|3,42
|1.003.856.207
|% 4,59
|
|GARAN
|7,04
|1.016.185.879
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|344.081.951
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|237.401.738
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|114.836.718
|% 8,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8658
|7,8682
|% 0,90
|
|Euro
|9,2460
|9,2538
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,0830
|10,1335
|% 0,76
|
|Frank
|8,5182
|8,5695
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0870
|2,0975
|% 0,72
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|