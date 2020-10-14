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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

14.10.2020 17:24
GÜNCEL HABERLER


Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 47
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSK2038
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.800.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881612


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,24% |  14,59
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Önceki Kapanış :  1.175  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9122 7,9151 % -0,05  
Euro 9,3028 9,3096 % 0,04  
Sterlin 10,2652 10,3167 % 0,51  
Frank 8,6301 8,6821 % 0,11  
Riyal 2,1010 2,1116 % -0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 18,65  
Altın Gr. 486 486 4,38  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 0,30  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,08  
B. Petrol 43,04 43,04 0,60  
Seans Raporu 18:05
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