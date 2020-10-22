***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS72116 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.07.2021Vade (Gün Sayısı) 369Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 2.056.850 Evet2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.20213 26.04.2021 22.04.2021 26.04.20214 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883054BIST