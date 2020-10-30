***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.10.2020 16:41
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 31.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
ISIN Kodu TRDEVKSA2063
Satışa Başlanma Tarihi 27.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.895.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884971
BIST
16:301.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -21,99
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:308,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:309,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:30507,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 10,47
|Açılış
|: 507,85
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.184.622.270
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|867.450.742
|% -2,21
|
|SKBNK
|1,84
|718.879.783
|% -7,07
|
|PETKM
|4,16
|710.018.637
|% 3,23
|
|SISE
|6,17
|601.175.334
|% -2,22
|
|TSKB
|2,09
|5.184.622.270
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|718.879.783
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,62
|363.712.815
|% -8,47
|
|PETKM
|4,16
|710.018.637
|% 3,23
|
|IHLAS
|1,05
|169.981.309
|% -4,55
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3551
|8,3611
|% 0,88
|
|Euro
|9,7626
|9,7766
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,8193
|10,8735
|% 1,35
|
|Frank
|9,1035
|9,1583
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2240
|2,2351
|% 1,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|