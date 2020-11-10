***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 20.05.2021Vade (Gün Sayısı) 190Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS52118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887799BIST