***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.11.2020 17:54
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 190
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS52118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887799
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
18:058,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0873
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1117
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05493,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 10,05
|Açılış
|: 493,43
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1350
|8,1398
|% 1,08
|
|Euro
|9,6126
|9,6270
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,7270
|10,7808
|% 1,54
|
|Frank
|8,8752
|8,9287
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1629
|2,1738
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|17,70
|
|Altın Gr.
|493
|493
|10,42
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,62
|