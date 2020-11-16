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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

16.11.2020 11:03
GÜNCEL HABERLER



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKSK2020 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu TRDEVKSK2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.605.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,57192 1.644.306,91 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 104.605.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888613


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CASA 49,50 1.025.492 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.712.886 % 10,00  
MARKA 8,15 4.570.113 % 9,99  
DOAS 31,92 231.746.356 % 9,99  
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Riyal 2,0554 2,0657 % 0,67  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 2,36  
Altın Gr. 470 470 3,98  
Cumhuriyet 3.125 3.172 8,00  
Tam 3.106 3.186 11,33  
Yarım 1.501 1.541 5,49  
Çeyrek 753 771 2,74  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 0,15  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,09  
B. Petrol 43,41 43,41 0,63  
Seans Raporu 13:56
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