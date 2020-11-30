***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKSK2038 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.ŞKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.ŞTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 30.11.2020Vade (Gün Sayısı) 47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışSatışa Başlanma Tarihi 13.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.800.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 1,67397 2.005.416,06 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 119.800.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890541BIST