***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKSA2055 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 65Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSA2055Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 1,70068 1.700.680 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892788BIST