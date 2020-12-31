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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

31.12.2020 14:37



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS32128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.532.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896038


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 111,10 41.162.654 % 10,00  
KSTUR 157,30 511.594 % 10,00  
CRFSA 78,15 74.302.421 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.026.630 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.026.630 % 9,99  
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14:45 Alış Satış %  
Dolar 7,4099 7,4167 % 0,45  
Euro 9,0898 9,1063 % 0,47  
Sterlin 10,1229 10,1737 % 0,99  
Frank 8,4126 8,4633 % 0,91  
Riyal 1,9767 1,9867 % 0,75  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 1,33  
Altın Gr. 453 453 3,72  
Cumhuriyet 3.002 3.047 43,00  
Tam 2.992 3.069 48,97  
Yarım 1.446 1.485 23,69  
Çeyrek 725 742 11,84  
Gümüş.Ons 26,49 26,51 -0,13  
Gümüş Gr. 6,33 6,35 0,02  
B. Petrol 51,25 51,25 -0,38  
Seans Raporu 14:45
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