***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
05.01.2021 16:40
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS12112 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Düzeltme Nedeni İlgili kira sertifikasının itfası yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekl
16:461.475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -20,04
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
16:467,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:469,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:46464,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 464,49
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DGGYO
|9,24
|5.207.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.670.253
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.470.139
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|38.328.706
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.126.100.620
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.481.819.940
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.661.970.608
|% 3,82
|
|GARAN
|10,12
|1.505.936.115
|% -1,94
|
|KOZAL
|106,80
|1.440.578.564
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,39
|3.126.100.620
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.661.970.608
|% 3,82
|
|KARSN
|3,60
|991.044.501
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,68
|698.446.240
|% -3,94
|
|YKBNK
|3,03
|720.305.718
|% -1,30
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4030
|7,4072
|% -0,20
|
|Euro
|9,0807
|9,0911
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0195
|10,0697
|% -0,15
|
|Frank
|8,3852
|8,4357
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9692
|1,9790
|% -0,14
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,71
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|37,00
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|17,90
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|0,71
|