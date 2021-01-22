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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.01.2021 11:35



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS72116 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Kira Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 369
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 2.056.850 Evet
2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 2.079.450 Evet
3 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021
4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903854


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