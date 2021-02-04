***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKSK2210 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Kira ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.11.2022Vade (Gün Sayısı) 729Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKSK2210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 16Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 901.370 Evet2 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 1.032.535 Evet3 22.03.2021 19.03.2021 22.03.20214 06.05.2021 05.05.2021 06.05.20215 21.06.2021 18.06.2021 21.06.20216 05.08.2021 04.08.2021 05.08.20217 21.09.2021 20.09.2021 21.09.20218 05.11.2021 04.11.2021 05.11.20219 20.12.2021 17.12.2021 20.12.202110 03.02.2022 02.02.2022 03.02.202211 21.03.2022 18.03.2022 21.03.202212 05.05.2022 04.05.2022 05.05.202213 20.06.2022 17.06.2022 20.06.202214 04.08.2022 03.08.2022 04.08.202215 19.09.2022 16.09.2022 19.09.202216 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907452BIST