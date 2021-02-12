***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS72116 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTDüzeltme Nedeni TRDEVKS72116 ISIN kodlu kira sertifikası erken itfa olmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.07.2021Vade (Gün Sayısı) 369Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 2.056.850 Evet2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 2.079.450 Evet3 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 474.660 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Erken İtfa BilgileriErken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 12.02.2021Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 12.02.2021Erken İtfa Tarihi 12.02.2021Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 100.000.000Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 100.000.000Ödemesi Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı sıfatıyla 23 Temmuz 2020 tarihinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihracını gerçekleştirdiği, TRDEVKS72116 ISIN kodlu, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası erken itfa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909364BIST