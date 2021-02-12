***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
12.02.2021 16:41
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS72116 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Düzeltme Nedeni TRDEVKS72116 ISIN kodlu kira sertifikası erken itfa olmuştur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 369
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 2.056.850 Evet
2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 2.079.450 Evet
3 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 474.660 Evet
4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 12.02.2021
Erken İtfa Tarihi 12.02.2021
Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 100.000.000
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 100.000.000
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı sıfatıyla 23 Temmuz 2020 tarihinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihracını gerçekleştirdiği, TRDEVKS72116 ISIN kodlu, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası erken itfa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909364
BIST