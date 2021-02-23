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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.02.2021 16:48



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS22152 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,85342
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS22152
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.976.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 7.012.299,57 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 181.976.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911857


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Çeyrek 659 675 6,34  
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