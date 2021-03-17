***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
17.03.2021 16:20
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözle
16:251.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:257,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:258,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:25417,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 417,84
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EUHOL
|3,63
|20.932.966
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.219.418
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.972.636
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.272.719
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|37.149.586
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.218.631
|% -6,08
|
|DAGHL
|15,32
|1.934.042
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.145.788.079
|% -0,90
|
|THYAO
|14,65
|1.057.943.821
|% -0,61
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|806.455.001
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|463.675.764
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|405.854.939
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,42
|619.505.609
|% 6,76
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5039
|7,5087
|% 0,31
|
|Euro
|8,9420
|8,9467
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,4114
|10,4636
|% 0,38
|
|Frank
|8,0639
|8,1125
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 0,29
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|