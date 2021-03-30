***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.03.2021 14:17
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Tahsisli Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS62174
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2021
Sat 77
BIST
15:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,76
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:478,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0799
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:479,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0561
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:47448,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,15
|Açılış
|: 448,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
447,41
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FRIGO
|35,20
|10.589.377
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.116.270
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|112.865.384
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.433.001
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.284.894
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.116.286
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,60
|1.152.325.197
|% 6,81
|
|GARAN
|6,84
|1.132.550.882
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,93
|722.252.833
|% -4,93
|
|KRDMD
|6,95
|682.315.433
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,48
|670.957.303
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,93
|722.252.833
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,24
|287.649.159
|% 4,20
|
|GARAN
|6,84
|1.132.550.882
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,13
|163.908.438
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,19
|245.186.636
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2695
|8,2794
|% 0,97
|
|Euro
|9,7064
|9,7238
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,3635
|11,4205
|% 1,10
|
|Frank
|8,7688
|8,8216
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2035
|2,2145
|% 1,19
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-30,00
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|6,38
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,09
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,69
|