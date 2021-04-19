***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 05.05.2022Vade (Gün Sayısı) 381Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRDEVKS52217Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.003.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1011Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929144BIST