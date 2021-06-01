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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.06.2021 16:10



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS621A4 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yö
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ESEN 31,68 144.411.493 % 10,00  
KONTR 72,60 11.975.863 % 10,00  
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METUR 27,60 33.924.693 % 9,96  
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Altın Ons 1.904 1.905 -1,76  
Altın Gr. 522 522 1,35  
Cumhuriyet 3.458 3.510 17,00  
Tam 3.433 3.522 9,68  
Yarım 1.659 1.704 4,68  
Çeyrek 832 852 2,35  
Gümüş.Ons 28,32 28,35 0,28  
Gümüş Gr. 7,77 7,77 0,10  
B. Petrol 71,04 71,04 1,73  
Seans Raporu 16:49
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