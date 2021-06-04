***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS62190 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTDüzeltme Nedeni 01.06.2021 tarihinde itfa etmiş ve duyurusunu yapmış olduğumuz kira sertifikası ihracımızın ödeme tutarları kar payı/getiri oranı sütununa sehven girilmiş olup ilgili durum düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.06.2021Vade (Gün Sayısı) 62Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS62190Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.06.2021 31.05.2021 01.06.2021 1.099.864,5 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.06.2021 31.05.2021 01.06.2021 35.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar01.06.2021 tarihinde itfa etmiş ve duyurusunu yapmış olduğumuz kira sertifikası ihracımızın ödeme tutarları kar payı/getiri oranı sütununa sehven girilmiş olup ilgili durum düzeltilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940069BIST