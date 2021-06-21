***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
21.06.2021 14:21
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKSK2210 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5. Dönemsel Kira Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Ki
15:571.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:578,7759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:5710,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0734
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:57500,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,32
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:55
|OZBAL
|10,12
|7.766.807
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|12.045.671
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,59
|125.938.393
|% 9,73
|
|METUR
|6,39
|63.643.094
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.396.507
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,53
|1.155.896.447
|% -0,07
|
|GARAN
|8,13
|582.390.666
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,10
|563.283.228
|% 1,94
|
|EREGL
|18,05
|430.674.300
|% 1,46
|
|KRDMD
|6,79
|418.944.439
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|563.283.228
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,15
|265.424.425
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|1.155.896.447
|% -0,07
|
|GARAN
|8,13
|582.390.666
|% -0,37
|
|TSKB
|1,29
|85.618.979
|% -1,53
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7745
|8,7762
|% 0,45
|
|Euro
|10,4381
|10,4425
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 0,95
|
|Frank
|9,4952
|9,5524
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3349
|2,3466
|% 0,52
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,04
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|24,01
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|11,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,26
|