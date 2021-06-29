***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
29.06.2021 15:27
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS62174 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS62174
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 2.262.535 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 50.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944795
BIST