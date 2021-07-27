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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

27.07.2021 11:44



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKSA2113 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 378
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSA2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 9

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Dövi
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 2,32 13.581.585 % 9,95  
AVHOL 5,77 9.817.210 % 9,90  
EDIP 5,56 56.740.842 % 9,88  
AGYO 2,79 17.831.795 % 9,84  
DIRIT 3,72 147.554 % 9,73  
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11:46 Alış Satış %  
Dolar 8,5705 8,5728 % 0,24  
Euro 10,0952 10,1027 % -0,03  
Sterlin 11,7874 11,8465 % 0,03  
Frank 9,3075 9,3636 % 0,07  
Riyal 2,2797 2,2912 % 0,28  
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11:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -1,48  
Altın Gr. 495 495 0,77  
Cumhuriyet 3.284 3.334 -5,00  
Tam 3.269 3.351 -0,95  
Yarım 1.580 1.621 -0,46  
Çeyrek 792 811 -0,23  
Gümüş.Ons 25,08 25,14 -0,08  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,01  
B. Petrol 73,89 73,89 0,19  
Seans Raporu 11:46
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