***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
05.08.2021 11:46
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKSK2210 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6. Dönemsel Kira Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Sat
12:451.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:458,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:4510,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0867
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:45497,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,51
|Açılış
|: 497,49
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:45
|VBTYZ
|20,90
|4.550.871
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.725.853
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.261.241
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.327.572
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.792.527
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|60.213.620
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|127.244.218
|% -9,84
|
|DERIM
|10,64
|5.609.212
|% -8,12
|
|EMKEL
|2,73
|56.546.261
|% -8,08
|
|SANFM
|20,20
|5.609.624
|% -6,05
|
|KOZAL
|111,80
|1.077.813.477
|% 5,47
|
|GARAN
|9,02
|692.500.149
|% -0,88
|
|TUPRS
|97,80
|560.150.410
|% 3,44
|
|KOZAA
|14,42
|363.479.476
|% 4,19
|
|THYAO
|12,71
|219.483.119
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,43
|193.305.396
|% -0,82
|
|GARAN
|9,02
|692.500.149
|% -0,88
|
|ODAS
|1,36
|68.531.128
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,36
|57.457.734
|% -0,73
|
|TSKB
|1,30
|47.252.501
|% -0,76
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5426
|8,5461
|% 0,84
|
|Euro
|10,1211
|10,1270
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8566
|11,9161
|% 0,99
|
|Frank
|9,3855
|9,4420
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% 0,74
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,26
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|27,74
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|