Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.09.2021 10:08



***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS52217 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Dönemsel Kira Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 05.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 381
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRDEVKS52217
Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.003.000
Kupon Sayısı 11

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 2.598.105,41 Evet
2 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 2.894.753,13 Evet
3 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 2.856.144,47 Evet
4 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 2.794.399,85 Evet
5
6
7
8
9
10
11
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961380


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:151.478
Değişim :  0,25% |  3,67
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.474  
En Yüksek
1.478 En Düşük
1.472
BIST En Aktif Hisseler10:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 10,89 382.871 % 10,00  
EGEPO 6,05 1.554.009 % 10,00  
TGSAS 14,72 12.507.310 % 9,93  
DIRIT 3,92 272.119 % 9,80  
AKYHO 2,49 51.706.550 % 9,69  
daha fazla
10:15 Alış Satış %  
Dolar 8,2849 8,2886 % 0,06  
Euro 9,8205 9,8371 % 0,13  
Sterlin 11,3867 11,4438 % 0,05  
Frank 9,0155 9,0698 % -0,02  
Riyal 2,2036 2,2147 % 0,00  
daha fazla
10:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -0,15  
Altın Gr. 483 483 -0,44  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,01  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,01  
B. Petrol 71,56 71,56 -0,03  
Seans Raporu 10:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru