***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKSA2113 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Dönemsel Kira ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSA2113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 9Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 14,75 1.697.260 Evet2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 17,8 2.048.219,95 Evet3 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 17,5 2.013.699,84 Evet4 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 18,5 2.128.769,76 Evet5 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 18,5 2.128.769,72 Evet6 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 18,25 2.099.999,7 Evet7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 18,1 2.082.739,58 Evet8 20.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 18,059 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962533BIST