***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
08.09.2021 11:14
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKSA2113 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Dönemsel Kira Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSA2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 9
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 14,75 1.697.260 Evet
2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 17,8 2.048.219,95 Evet
3 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 17,5 2.013.699,84 Evet
4 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 18,5 2.128.769,76 Evet
5 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 18,5 2.128.769,72 Evet
6 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 18,25 2.099.999,7 Evet
7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 18,1 2.082.739,58 Evet
8 20.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 18,05
9 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962533
BIST