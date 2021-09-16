***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS62216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.06.2022Vade (Gün Sayısı) 455Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKS62216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.889.560Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 19,18513 2.242.793,2 Evet2 19,1114Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar19/03/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62216 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 95/5 kâr paylaşım oranlı Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık brüt basit getiri oranı %19,11140 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 2. dönem yıllık basit brüt getiri oranı %19,11140 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %4,76476 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964106BIST