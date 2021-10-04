***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS72215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 05.07.2022Vade (Gün Sayısı) 371Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS72215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 18,152 04.01.2022 03.01.2022 04.01.2022 16,93 05.04.2022 04.04.2022 05.04.20224 05.07.2022 04.07.2022 05.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2022 04.07.2022 05.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966356BIST