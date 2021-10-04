***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
04.10.2021 10:46
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS72215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 05.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 371
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS72215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 4
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 18,15
2 04.01.2022 03.01.2022 04.01.2022 16,9
3 05.04.2022 04.04.2022 05.04.2022
4 05.07.2022 04.07.2022 05.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2022 04.07.2022 05.07.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966356
BIST