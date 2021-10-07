***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS52217 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5.Dönemsel Kira ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTDüzeltme Nedeni Ödeme Tarihi DüzeltmeYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 05.05.2022Vade (Gün Sayısı) 381Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRDEVKS52217Satışa Başlanma Tarihi 16.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.003.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 2.598.105,41 Evet2 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 2.894.753,13 Evet3 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 2.856.144,47 Evet4 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 2.794.399,85 Evet5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 2.778.959,63 Evet1011Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968026BIST