***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKS32219 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7. Dönemsel Kira ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 29.03.2022Vade (Gün Sayısı) 386Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDEVKS32219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 222.190.000Kupon Sayısı 11Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 3.878.881,89 Evet2 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 4.048.124,02 Evet3 22.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 4.048.123,84 Evet4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 4.048.123,79 Evet5 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 3.856.373,28 Evet6 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 3.835.065,17 Evet7 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021