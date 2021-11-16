***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEVKSA2154 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKTYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriKaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 29.12.2021Vade (Gün Sayısı) 180Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEVKSA2154Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.11.2021 15.11.2021 16.11.2021 7.018.900 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2021 15.11.2021 16.11.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Erken İtfa BilgileriErken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 16.11.2021Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 16.11.2021Erken İtfa Tarihi 16.11.2021Kayıt Tarihi 15.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2021Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 100.000.000Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 100.000.000Ödemesi Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı sıfatıyla 2 Temmuz 2021 tarihinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihracını gerçekleştirdiği, TRDEVKSA2154 ISIN kodlu, 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası erken itfa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978061BIST