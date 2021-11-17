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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

17.11.2021 15:26
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKSK2160 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 69
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSK2160
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 10.803.690 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 300.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978300


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PRKAB 40,70 285.943.468 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.661.874 % 9,97  
BASGZ 17,23 350.375.046 % 9,96  
MERCN 12,48 47.566.715 % 9,96  
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Altın Ons 1.863 1.863 12,63  
Altın Gr. 630 630 16,00  
Cumhuriyet 4.154 4.217 84,00  
Tam 4.149 4.253 100,36  
Yarım 2.006 2.058 48,54  
Çeyrek 1.006 1.029 24,28  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,30  
Gümüş Gr. 8,48 8,49 0,26  
B. Petrol 81,98 81,98 -0,45  
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