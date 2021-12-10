***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.12.2021 16:24
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 371
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKSK2228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.800.000
Kupon Sayısı 11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 16,30254 694.083,72 Evet
2 10.01.2022 07.01.2022 10.01.2022
3 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022
4 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
5 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022
6 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
7 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022
8 03.08.2022 02.08.2022 03.08.2022
9 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
10 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
11 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
10/11/2021 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiş olan, TRDEVKSK2228 ISIN kodlu yeşil kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %16,30254 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 1. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %16,30254 olarak belirlenmiş olup, 30 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,33993 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982693
BIST