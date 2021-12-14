***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.12.2021 15:26
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKS32219 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 386
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDEVKS32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 222.190.000
Kupon Sayısı 11
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 3.878.881,89 Evet
2 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 4.048.124,02 Evet
3 22.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 4.048.123,84 Evet
4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 4.048.123,79 Evet
5 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 3.856.373,28 Evet
6 05.10.2021 04.10.2021 05.10.2021 3.835.065,17 Evet
7 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 3.558.083,18 Evet
8 14.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 3.238.485,25 Evet
9
10
11
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983094
BIST