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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

11.01.2022 15:04
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKS32227 ISIN kodlu Kira Sertifikasının Erken İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 75
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS32227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 350.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 10.01.2022
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 10.01.2022
Erken İtfa Tarihi 11.01.2022
Kayıt Tarihi 10.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.01.2022
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 350.000.000
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 350.000.000
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı ve %100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı sıfatıyla 16 Aralık 2021 tarihinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihracını gerçekleştirdiği, TRDEVKS32227 ISIN kodlu, 350.000.000 TL tutarındaki kira sertifikası erken itfa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992745


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