***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
03.02.2022 16:49
***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEVKSK2210 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 10. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 729
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu K KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 16
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 901.370 Evet
2 04.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 1.032.535 Evet
3 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 1.121.645 Evet
4 06.05.2021 05.05.2021 06.05.2021 1.155.819,59 Evet
5 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 1.165.754,48 Evet
6 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 1.124.999,62 Evet
7 21.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 1.191.094,46 Evet
8 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1.091.094,35 Evet
9 20.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 936.984,39 Evet
10 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 943.149,47 Evet
11 21.03.2022 18.03.2022 21.03.2022
12 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022
13 20.06.2022 17.06.2022 20.06.2022
14 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022
15 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022
16 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999243
BIST