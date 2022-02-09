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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.02.2022 14:40
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3. Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü
GÜNCEL HABERLER




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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 50,05 38.425.344 % 10,00  
POLTK 477,40 6.142.102 % 10,00  
YBTAS 21.756,90 1.396.752 % 10,00  
PKENT 540,40 8.220.649 % 9,99  
PAPIL 19,07 162.629.608 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5279 13,5492 % 0,06  
Euro 15,4602 15,5110 % 0,19  
Sterlin 18,2523 18,3439 % -0,38  
Frank 14,5780 14,6658 % -0,17  
Riyal 3,5949 3,6130 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 -0,36  
Altın Gr. 797 797 0,69  
Cumhuriyet 5.304 5.384 -3,00  
Tam 5.281 5.413 -5,60  
Yarım 2.552 2.618 -2,71  
Çeyrek 1.280 1.309 -1,35  
Gümüş.Ons 23,27 23,31 0,00  
Gümüş Gr. 10,13 10,15 0,01  
B. Petrol 91,79 91,79 0,16  
Seans Raporu 18:05
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