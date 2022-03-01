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***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.03.2022 11:14
***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***EKT******EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS32250 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Kaynak Kuruluş Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEVKS32250
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022 5.983.560 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005681


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Altın Gr. 856 856 5,45  
Cumhuriyet 5.687 5.773 28,00  
Tam 5.661 5.805 29,37  
Yarım 2.736 2.808 14,21  
Çeyrek 1.372 1.404 7,10  
Gümüş.Ons 24,55 24,57 0,08  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,07  
B. Petrol 102 102 3,53  
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